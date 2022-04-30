Україні у червні на зустрічі лідерів ЄС дадуть статус кандидата, - Стефанішина

За її словами, та частина документів, яку Україна вже передала ЄС, вже оброблена.

"Додаткових питань не було. Наша робота була високо оцінена. Цю частину роботи ми закрили і готуємося до кінця наступного тижня завершити всю роботу, щоб передати ЄС книгу нашої державності вже повністю", - сказала віце-прем'єр.

Також вона додала, що коли лідери ЄС зберуться на саміт у червні, то Україні буде надано статут кандидата в члени ЄС.

"Ми розраховуємо, що коли лідери ЄС зберуться на саміт у червні цього року, буде надано Україні статус кандидата в члени ЄС", - сказала Стефанішина.