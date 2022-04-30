Україні у червні на зустрічі лідерів ЄС дадуть статус кандидата, - Стефанішина

У червні має відбутися зустріч лідерів країн Європейського Союзу. Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що на цій зустрічі Україні нададуть статус кандидата в члени ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Стефанішиної у телемарафоні.
За її словами, та частина документів, яку Україна вже передала ЄС, вже оброблена.
"Додаткових питань не було. Наша робота була високо оцінена. Цю частину роботи ми закрили і готуємося до кінця наступного тижня завершити всю роботу, щоб передати ЄС книгу нашої державності вже повністю", - сказала віце-прем'єр.
Також вона додала, що коли лідери ЄС зберуться на саміт у червні, то Україні буде надано статут кандидата в члени ЄС.
"Ми розраховуємо, що коли лідери ЄС зберуться на саміт у червні цього року, буде надано Україні статус кандидата в члени ЄС", - сказала Стефанішина.
Раніше ми повідомляли, що у ЄС вважають, що Україна відповідає політичним критеріям членства в Євросоюзі.
Також ми писали, що Україна розраховує повноцінно вступити до ЄС у 2024 році.
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