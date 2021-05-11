В Україні в червні почнуть тестувати електронні лікарняні
В Україні з 1 червня має розпочатися впровадження електронних лікарняних у пілотному формі. Тестування е-лікарняних будуть проводити у 200 лікарнях по Україні.
Про це йшлося на нараді в Офісі президента, передає прес-служба глави держави.
Під час наради за участі президента розповіли, що у повному обсязі електронні лікарняні мають запрацювати з 1 вересня 2021 року.
Як раніше заявляли у Міністерстві охорони здоров'я, спочатку електронні лікарняні будуть діяти паралельно з паперовим документом. У відомстві пояснювали, що е-лікарняний зможуть отримати пацієнти, які є в електронній системі охорони здоров'я.
Нагадаємо, наприкінці березня у МОЗ заявляли, що електронний лікарняний в Україні запрацює вже найближчим часом.
Додамо, нещодавно президент Володимир Зеленський підписав закон, який повернув українцям право брати лікарняні. Лікарняні були скасовані через законодавчу колізію.