В Украине испытали мобильный комплекс для баллистических исследований

Сегодня состоялись испытания артиллерийских снарядов и минометных мин украинского производства

Сегодня на Гончаровском полигоне в Черниговской области состоялись испытания артиллерийских снарядов и минометных мин украинского производства. Об этом говорится на "Українському мілітарному порталі".

Сообщается, что во время испытаний боеприпасов украинские оружейники использовали новый мобильный комплекс для баллистических исследований.

Комплекс состоит из пункта управления на базе грузового автомобиля, баллистической Радиолокационной станции (РЛС) на прицепе, метеостанции.

Он предназначен для измерения различных параметров снарядов (и других боеприпасов) в полете, с целью изучения их реальных характеристик.

Комплекс с помощью РЛС отслеживает траекторию снаряда (или другого боеприпаса) от выхода из ствола к падению на землю (попадание в цель). Также полет снаряда отслеживается тепловизионной камерой. А метеостанция определяет показатели окружающей среды.

Отметим, что все эти инструменты позволяют получить данные о скорости, температуре, баллистической траектории, высоте полета и других показателей снарядов во время полета. Полученные данные обрабатывает компьютерная программа.

Фото (mil.in.ua)

Напомним, ранее Государственный концерн "Укроборонпром" сообщил о налаживании серийного производства реактивного пехотного огнемета РПО-16.