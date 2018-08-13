В Україні випробували новий танк Т-72АМТ

Танк розроблений і створений на Київському бронетанковому заводі

Сьогодні на військових полігонах розпочато вогневі випробування нового українського танка Т-72АМТ, розробленого та створеного на Київському бронетанковому заводі. Про це повідомили на сайті Державного концерну "Укроборонпром".

Повідомляється, що модернізована версія Т-72А в ході випробувань відпрацьовує всі режими стрільби різними типами боєприпасів, включаючи високоточні керовані ракети "Комбат", потужності яких достатньо для знищення навіть найбільш захищених ворожих танків.

"Завдяки використанню нової високоточної зброї можна знищити бронетехніку противника на дальності до 5 км. Таким чином, дальність ведення вогню танка Т-72АМТ в два рази більше, ніж у Т-72А. При цьому ракета "Комбат" має бронепробиття в 750 мм броні і, завдяки тандемної головної частини, повністю ігнорує динамічний захист супротивника", - йдеться в повідомленні.

Фото (ukroboronprom.com.ua)

Відзначимо, що новий танк отримав ступінь захисту нового покоління, прилади нічного бачення для всіх членів екіпажу, а також модернізовану ходову. Також в Т-72АМТ встановлений комплект з двох цифрових радіостанцій з захищеним каналом зв'язку, що дозволяє безпосередньо підтримувати зв'язок з піхотними підрозділами.

Нагадаємо, 26 червня на Гончарівському полігоні в Чернігівській області відбулися випробування артилерійських снарядів та мінометних мін українського виробництва.