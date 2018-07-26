В Україні випробували мобільний комплекс для балістичних досліджень

Сьогодні відбулися випробування артилерійських снарядів та мінометних мін українського виробництва

Сьогодні на Гончарівському полігоні в Чернігівській області відбулися випробування артилерійських снарядів та мінометних мін українського виробництва. Про це йдеться на "Українському мілітарному порталі".

Повідомляється, що під час випробувань боєприпасів українські зброярі використовували новий мобільний комплекс для балістичних досліджень.

Комплекс складається з пункту управління на базі вантажного автомобіля, балістичної Радіолокаційної станції (РЛС) на причепі, метеостанції.

Він призначений для вимірювання різних параметрів снарядів (та інших боєприпасів) у польоті, з метою вивчення їх реальних характеристик.

Комплекс з допомогою РЛС відстежує траєкторію снаряда (або іншого боєприпасу) від виходу зі стовбура до падіння на землю (попадання в ціль). Також політ снаряда відстежується тепловізійною камерою. А метеостанція визначає показники навколишнього середовища.

Відзначимо, що всі ці інструменти дозволяють отримати дані про швидкість, температуру, балістичну траєкторію, висоту польоту та інші показники снарядів під час польоту. Отримані дані обробляє комп'ютерна програма.

Фото (mil.in.ua)

Нагадаємо, раніше Державний концерн "Укроборонпром" повідомив про налагодження серійного виробництва реактивного піхотного вогнемета РПО-16.