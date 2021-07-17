В Украине исчезнет известная кондитерская компания. Ее признали банкротом

Хозяйственный суд Донецкой области признал ЧАО АВК банкротом и открыл ликвидационную процедуру из-за долгов предприятия, компания входит в холдинг АВК.

"ЧАО АВК признали банкротом не за неэффективное ведение хозяйственной деятельности, а из-за агресии России против Украины, в то время как основные активы компании ЧАО АВК находятся на неподконтрольной Украине территории", - заявили в пресс-службе.

Бенефициары холдинга проводят переговоры с банками по поводу урегулирования задолженности и ввеление процедуры санации предприятия. Остальные предприятия холдинга АВК продолжают работать в штатном режиме на территории Украины.

Суд констатировал, что "имеет место факт превышения размера пассива должника над его активами, недостаточность имеющегося у должника имущества для удовлетворения требований кредиторов".

"Суд пришел к выводу о целесообразности введения процедуры ликвидации и признание должника банкротом", - говорится в постановлении хозсуда.

Производство по делу о банкротстве ЧАО АВК (г. Мариуполь) было открыто в 2016 году. Ранее Сбербанк отсудил у группы АВК кондитерские фабрики на Закарпатье и в оккупированном Донецке.