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В Україні зникне відома кондитерська компанія. Її визнали банкрутом

Автор: РБК-Україна

В Україні зникне відома кондитерська компанія. Її визнали банкрутом через борги підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Finbalance і постанову суду.

Господарський суд Донецької області визнав ПрАТ АВК банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру через борги підприємства, компанія входить в холдинг АВК.

"ПрАТ АВК визнали банкрутом не через неефективне ведення господарської діяльності, а через агресію Росії проти України, в той час як основні активи компанії ПРАТ АВК знаходяться на непідконтрольній Україні території", - заявили в прес-службі.

Бенефіціари холдингу проводять переговори з банками з приводу врегулювання заборгованості та запровадження процедури санації підприємства. Решта підприємств холдингу АВК продовжують працювати в штатному режимі на території України.

Суд констатував, що "має місце факт перевищення розміру пасиву боржника над його активами, недостатність наявного у боржника майна для задоволення вимог кредиторів".

"Суд дійшов висновку про доцільність запровадження процедури ліквідації та визнання боржника банкрутом", - йдеться в постанові госпсуду.

Провадження у справі про банкрутство ПрАТ АВК (м. Маріуполь) було відкрито в 2016 році. Раніше Сбербанк відсудив у групи АВК кондитерські фабрики на Закарпатті та в окупованому Донецьку.

Раніше ми повідомляли, що банк "Траст" придбав власник кондитерської компанії "АВК".

Також компанія "АВК" закрила фабрику в Донецьку.

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АВК