В Україні зникне відома кондитерська компанія. Її визнали банкрутом через борги підприємства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Finbalance і постанову суду.
Господарський суд Донецької області визнав ПрАТ АВК банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру через борги підприємства, компанія входить в холдинг АВК.
"ПрАТ АВК визнали банкрутом не через неефективне ведення господарської діяльності, а через агресію Росії проти України, в той час як основні активи компанії ПРАТ АВК знаходяться на непідконтрольній Україні території", - заявили в прес-службі.
Бенефіціари холдингу проводять переговори з банками з приводу врегулювання заборгованості та запровадження процедури санації підприємства. Решта підприємств холдингу АВК продовжують працювати в штатному режимі на території України.
Суд констатував, що "має місце факт перевищення розміру пасиву боржника над його активами, недостатність наявного у боржника майна для задоволення вимог кредиторів".
"Суд дійшов висновку про доцільність запровадження процедури ліквідації та визнання боржника банкрутом", - йдеться в постанові госпсуду.
Провадження у справі про банкрутство ПрАТ АВК (м. Маріуполь) було відкрито в 2016 році. Раніше Сбербанк відсудив у групи АВК кондитерські фабрики на Закарпатті та в окупованому Донецьку.
Раніше ми повідомляли, що банк "Траст" придбав власник кондитерської компанії "АВК".