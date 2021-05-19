В Украине инвестируют 20 млн долларов в переработку сои и производство кормов

Как отметил соуправляющий партнер Diligent Capital Partners Даниил Пасько, решение заключить соглашение об инвестициях 20 млн долл. в компанию Edinstvo Group было принято потому, что Украина является одним из лучших регионов мира для пищевого производства, страной, которая имеет высокую конкурентную привлекательность на глобальном рынке.

Пасько добавил, что соглашение об инвестиции в строительство завода по производству комбикормов является долгосрочным.

"Особенно ценным является заключение соглашения на этапе начала земельной реформы, которая будет однозначным стимулом для развития аграрного сектора Украины. Группа компаний Edinstvo Group искала не просто финансового инвестора, мы искали партнеров с корпоративным опытом и искренним желанием развивать украинский аграрный сектор", - подчеркнул соучредитель Edinstvo Group Сергей Семеняченко.

По словам министра аграрной политики Украины Романа Лещенко, министерство как государственная институция и он лично будут всячески поддерживать такие проекты, которые "инвестируют в производство, а не просто в ежегодный сбор урожая", дают возможность работать на перспективу, качественно планировать государственные расходы, затраты на годы вперед.

"Для Минагрополитики важно, чтобы в Украину шли качественные инвестиции, которые будут привносить передовые технологии. Наше государство заинтересовано в привлечении в экономику инвестиций, которые помогут взаимовыгодно сотрудничать в агропромышленном комплексе", - подчеркнул Лещенко.

По его убеждению, сегодняшние инвестиции в увеличение мощностей для переработки сои, выпуска кормовых добавок, комбикорма, "четко свидетельствуют" о доверии инвесторов к росту агросектора в целом и к животноводческой отрасли в частности.