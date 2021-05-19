В Україні інвестують 20 млн доларів у переробку сої та виробництво кормів

Як зазначив співкеруючий партнер Diligent Capital Partners Даниїл Пасько, рішення укласти угоду про інвестиції 20 млн дол. у компанію Edinstvo Group було ухвалено тому, що Україна є одним з найкращих регіонів світу для харчового виробництва, країною, яка має високу конкурентну привабливість на глобальному ринку.

Пасько додав, що угода про інвестиції у будівництво заводу з виробництва комбікормів є довгостроковою.

"Особливо цінним є укладання угоди на етапі початку земельної реформи, яка буде однозначним стимулом для розвитку аграрного сектору України. Група компаній Edinstvo Group шукала не просто фінансового інвестора, ми шукали партнерів з корпоративним досвідом та щирим бажанням розвивати український аграрний сектор", - підкреслив співзасновник Edinstvo Group Сергій Семеняченко.

За словами міністра аграрної політики України Романа Лещенка, міністерство як державна інституція і він особисто будуть усіляко підтримувати такі проекти, що "інвестують у виробництво, а не просто у щорічний збір урожаю", дають можливість працювати на перспективу, якісно планувати державні видатки, затрати на роки вперед.

"Для Мінагрополітики важливо, щоб в Україну йшли якісні інвестиції, які будуть привносити передові технології. Наша держава зацікавлена в залученні в економіку інвестицій, які допоможуть взаємовигідно співпрацювати в агропромисловому комплексі", - наголосив Лещенко.

На його переконання, сьогоднішні інвестиції у збільшення потужностей для переробки сої, випуску кормових добавок, комбікорму, "чітко свідчать" про довіру інвесторів до зростання агросектору загалом і до тваринницької галузі зокрема.