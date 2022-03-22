В Украине инициировали национализацию российского имущества на 35 млн гривен
Бюро экономической безопасности Украины инициировало национализацию имущества агрессора на территории нашей страны. Его общая стоимость составляет около 35 млн гривен.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Бюро экономической безопасности Украины.
"В условиях войны, Бюро экономической безопасности Украины направляет свою деятельность, в первую очередь, на выявление и установление субъектов хозяйственной деятельности, где конечными бенефициарами являются резиденты России и Беларуси, установлению активов этих стран, а также приостановление деятельности тех предприятий, которые осуществляют незаконную торговлю с Россией и Беларусью, в том числе путем перемещения контрабандных товаров", - пишет пресс-служба.
Во время проверочных мероприятий, сотрудники БЭБ установили имущество одного предприятий агрессора. Речь идет о 29 вагонах для транспортировки сжиженного газа, стоимостью которого составляет более чем 35 млн гривен.
Сейчас, по инициативе БЭБ, продолжается процедура национализации имущества.
Также в Ивано-Франковске были установлены 2 железнодорожных вагона, которые использовали для доставки ТМЦ из России. После подтверждения владельца, БЭБ также инициирует национализацию.
Фото: в Украине инициировали национализацию российского имущества на 35 млн гривен (esbu.gov.ua)
Война России против Украины длится двадцать семь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.