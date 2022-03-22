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В Украине инициировали национализацию российского имущества на 35 млн гривен

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Вторник 22 марта 2022 16:46
В Украине инициировали национализацию российского имущества на 35 млн гривен Фото: в Украине инициировали национализацию российского имущества на 35 млн гривен (esbu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Бюро экономической безопасности Украины инициировало национализацию имущества агрессора на территории нашей страны. Его общая стоимость составляет около 35 млн гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Бюро экономической безопасности Украины.

"В условиях войны, Бюро экономической безопасности Украины направляет свою деятельность, в первую очередь, на выявление и установление субъектов хозяйственной деятельности, где конечными бенефициарами являются резиденты России и Беларуси, установлению активов этих стран, а также приостановление деятельности тех предприятий, которые осуществляют незаконную торговлю с Россией и Беларусью, в том числе путем перемещения контрабандных товаров", - пишет пресс-служба.

Во время проверочных мероприятий, сотрудники БЭБ установили имущество одного предприятий агрессора. Речь идет о 29 вагонах для транспортировки сжиженного газа, стоимостью которого составляет более чем 35 млн гривен.

Сейчас, по инициативе БЭБ, продолжается процедура национализации имущества.

Также в Ивано-Франковске были установлены 2 железнодорожных вагона, которые использовали для доставки ТМЦ из России. После подтверждения владельца, БЭБ также инициирует национализацию.

Фото: в Украине инициировали национализацию российского имущества на 35 млн гривен (esbu.gov.ua)

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