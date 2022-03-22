ru ua
Вт, 22 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні ініціювали націоналізацію російського майна на 35 млн гривень

Новость на русском →
Вівторок 22 березня 2022 16:46
В Україні ініціювали націоналізацію російського майна на 35 млн гривень Фото: в Україні ініціювали націоналізацію російського майна на 35 млн гривень (esbu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Бюро економічної безпеки України ініціювало націоналізацію майна агресора на території нашої країни. Його загальна вартість становить близько 35 млн гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки України.

"В умовах війни, Бюро економічної безпеки України спрямовує свою діяльність, у першу чергу, на виявлення та встановлення суб’єктів господарської діяльності, де кінцевими бенефіціарами є резиденти Росії та Білорусії, встановлення активів цих країн, а також зупинення діяльності тих підприємств, які здійснюють незаконну торгівлю з Росією та Білоруссю, у тому числі шляхом переміщення контрабандних товарів", - пише пресслужба.

Під час перевіркових заходів, співробітники БЕБ встановили майно одного підприємств агресора. Йдеться про 29 вагонів для транспортування скрапленого газу, вартістю якого становить більше ніж 35 млн гривень.

Наразі, з ініціативи БЕБ, триває процедура націоналізації майна.

Також в Івано-Франківську були встановлені 2 залізничні вагони, які використовували для доставки ТМЦ з Росії. Після підтвердження власника, БЕБ також ініціює націоналізацію.

Фото: в Україні ініціювали націоналізацію російського майна на 35 млн гривень (esbu.gov.ua)

Війна Росії проти України триває двадцять сім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна
NEWS
27-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
27-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Історії з "підземки". Як живуть і про що мріють люди в київському метро
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Історії з "підземки". Як живуть і про що мріють люди в київському метро