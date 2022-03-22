Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки України.

"В умовах війни, Бюро економічної безпеки України спрямовує свою діяльність, у першу чергу, на виявлення та встановлення суб’єктів господарської діяльності, де кінцевими бенефіціарами є резиденти Росії та Білорусії, встановлення активів цих країн, а також зупинення діяльності тих підприємств, які здійснюють незаконну торгівлю з Росією та Білоруссю, у тому числі шляхом переміщення контрабандних товарів", - пише пресслужба.

Під час перевіркових заходів, співробітники БЕБ встановили майно одного підприємств агресора. Йдеться про 29 вагонів для транспортування скрапленого газу, вартістю якого становить більше ніж 35 млн гривень.

Наразі, з ініціативи БЕБ, триває процедура націоналізації майна.

Також в Івано-Франківську були встановлені 2 залізничні вагони, які використовували для доставки ТМЦ з Росії. Після підтвердження власника, БЕБ також ініціює націоналізацію.

Фото: в Україні ініціювали націоналізацію російського майна на 35 млн гривень (esbu.gov.ua)