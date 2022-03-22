В Україні ініціювали націоналізацію російського майна на 35 млн гривень
Бюро економічної безпеки України ініціювало націоналізацію майна агресора на території нашої країни. Його загальна вартість становить близько 35 млн гривень.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки України.
"В умовах війни, Бюро економічної безпеки України спрямовує свою діяльність, у першу чергу, на виявлення та встановлення суб’єктів господарської діяльності, де кінцевими бенефіціарами є резиденти Росії та Білорусії, встановлення активів цих країн, а також зупинення діяльності тих підприємств, які здійснюють незаконну торгівлю з Росією та Білоруссю, у тому числі шляхом переміщення контрабандних товарів", - пише пресслужба.
Під час перевіркових заходів, співробітники БЕБ встановили майно одного підприємств агресора. Йдеться про 29 вагонів для транспортування скрапленого газу, вартістю якого становить більше ніж 35 млн гривень.
Наразі, з ініціативи БЕБ, триває процедура націоналізації майна.
Також в Івано-Франківську були встановлені 2 залізничні вагони, які використовували для доставки ТМЦ з Росії. Після підтвердження власника, БЕБ також ініціює націоналізацію.
Фото: в Україні ініціювали націоналізацію російського майна на 35 млн гривень (esbu.gov.ua)
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