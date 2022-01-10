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В Украину идет значительное похолодание: синоптики назвали дату

Автор: Мария Кучерявец

В Украине на этой неделе значительно усилятся морозы, местами ночью до -14. Такое похолодание ожидается уже в среду, 12 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода 12 января

В Украине

По данным синоптиков, столбики термометров значительно упадут по всей стране. На востоке будет идти снег, а не остальной территории - без существенных осадков.

Температура воздуха в среду составит:

  • в западных областях днем -3 -10, а ночью -8 -14 градусов;
  • на севере страны -9 -11 градусов днем, ночью -12 -14;
  • в восточных областях днем -2 -6, а ночью -4 -7 градусов;
  • на юге страны -2 -5 градусов днем, ночью -5 -8;
  • в центральных областях днем -6 -9, а ночью -11 -14 градусов.

В Киеве

В столице в среду также существенно похолодает. Днем морозы ударят до -9 -11, а ночью -12 -14.

Напомним, кроме того, по информации КГГА, в столице ожидается резкое похолодание сегодня ночью. Так, морозы ударят до -15.

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