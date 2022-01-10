В Украину идет значительное похолодание: синоптики назвали дату

В Украине на этой неделе значительно усилятся морозы, местами ночью до -14. Такое похолодание ожидается уже в среду, 12 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В Украине
По данным синоптиков, столбики термометров значительно упадут по всей стране. На востоке будет идти снег, а не остальной территории - без существенных осадков.
Температура воздуха в среду составит:
В Киеве
В столице в среду также существенно похолодает. Днем морозы ударят до -9 -11, а ночью -12 -14.
Напомним, кроме того, по информации КГГА, в столице ожидается резкое похолодание сегодня ночью. Так, морозы ударят до -15.