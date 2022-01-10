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В Україну йде значне похолодання: синоптики назвали дату

Автор: Марія Кучерявець

В Україні цього тижня значно посиляться морози, подекуди вночі до -14. Таке похолодання очікується вже у середу, 12 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода 12 січня

В Україні

За даними синоптиків, стовпчики термометрів значно впадуть по всій країні. На сході йтиме сніг, а не решті територій - без істотних опадів.

Температура повітря у середу становитиме:

  • у західних областях вдень -3 -10, а вночі -8 -14 градусів;
  • на півночі країни -9 -11 градусів вдень, вночі -12 -14;
  • у східних областях вдень -2 -6, а вночі -4 -7 градусів;
  • на півдні країни -2 -5 градусів вдень, вночі -5 -8;
  • у центральних областях вдень -6 -9, а вночі -11 -14 градусів.

В Києві

У столиці в середу також суттєво похолодає. Вдень морози вдарять до -9 -11, а вночі -12 -14.

Нагадаємо, крім цього, за інформацією КМДА, у столиці очікується різке похолодання сьогодні вночі. Так, морози вдарять до -15.

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