В Украине идет атмосферный фронт с дождями: синоптики предупредили, когда изменится погода

Завтра вечером к западным границам Украины приблизится атмосферный фронт с дождями. С пятницы погода ставатме все более мрачной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В четверг в большинстве регионов Украины погоду все еще будет определять гребень антициклона. То есть погода будет солнечной и относительно теплой.

"Только вечером к западным границам приблизится атмосферный фронт с дождями. Максимально наслаждайтесь и аккумулируйте в себе эти солнечные дни, ведь с пятницы будет становиться все больше серых осенних облаков", - предупреждают синоптики.

Погода на 16 сентября

Завтра в стране осадков не ожидается, лишь вечером на крайнем западе страны местами кратковременный дождь и гроза.

Ветер северный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +6-11 градусов, в Одесской области +12-17. Днем прогнозируют +17-22 градуса по стране, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части +21-26 градусов.