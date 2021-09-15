В Україну йде атмосферний фронт з дощами: синоптики попередили, коли зміниться погода

Завтра ввечері до західних кордонів України наблизиться атмосферний фронт з дощами. З п'ятниці погода ставатме все більш похмурою.

Про це повідмляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

У четвер у більшості регіонів України погоду все ще визначатиме гребінь антициклону. Тобто погода буде сонячною та відносно теплою.

"Лише ввечері до західних кордонів наблизиться атмосферний фронт з дощами. Максимально насолоджуйтесь та акумулюйте в собі ці сонячні дні, адже із п'ятниці ставатиме все більше сірих осінніх хмар", - попереджають синоптики.

Погода на 16 вересня

Завтра в країні опадів не очікується, лише ввечері на крайньому заході країни місцями короткочасний дощ та гроза.

Вітер північний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +6-11 градусів, в Одеській області +12-17. Вдень прогнозують +17-22 градуси по країні, на Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині +21-26 градусів.