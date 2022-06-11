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Украине может не хватить складов для хранения урожая, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украине осенью может не хватать помещений для хранения собранного урожая. Правительство ведет переговоры с партнерами для строительства мобильных складов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

По предварительным данным, Украина в этом году может собрать до 10-15 млн тонн урожая. Однако в октябре могут возникнуть проблемы с хранением из-за недостаточного количества складов.

Премьер подчеркнул, что Россия намеренно разрушает сельскохозяйственные объекты, как, например, второй крупнейший зерновой терминал Украины в Николаеве.

Данный вопрос Шмыгаль обсудил министром по вопросам продовольствия и сельского хозяйства Германии Джемом Эздемиром.

"Минагрополитики рассматривает возможность организации мобильных хранилищ. Поэтому подчеркнул, что помощь Германии была бы ценной и своевременной", - отметил глава правительства.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак показал, как оккупанты обстреливают украинские поля зажигательными снарядами.

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Денис Шмыгальпродовольственный кризис