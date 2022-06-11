Украине может не хватить складов для хранения урожая, - Шмыгаль
Украине осенью может не хватать помещений для хранения собранного урожая. Правительство ведет переговоры с партнерами для строительства мобильных складов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.
По предварительным данным, Украина в этом году может собрать до 10-15 млн тонн урожая. Однако в октябре могут возникнуть проблемы с хранением из-за недостаточного количества складов.
Премьер подчеркнул, что Россия намеренно разрушает сельскохозяйственные объекты, как, например, второй крупнейший зерновой терминал Украины в Николаеве.
Данный вопрос Шмыгаль обсудил министром по вопросам продовольствия и сельского хозяйства Германии Джемом Эздемиром.
"Минагрополитики рассматривает возможность организации мобильных хранилищ. Поэтому подчеркнул, что помощь Германии была бы ценной и своевременной", - отметил глава правительства.
Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак показал, как оккупанты обстреливают украинские поля зажигательными снарядами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.