Україні може не вистачити складів для зберігання врожаю, - Шмигаль

Україні восени може не вистачати приміщень для зберігання зібраного врожаю. Уряд веде переговори з партнерами для будування мобільних складів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram .

За попередніми даними, Україна цього року може зібрати до 10-15 млн тонн врожаю. Проте у жовтні можуть виникнути проблеми зі зберіганням через недостатню кількість складів.

Прем'єр наголосив, що Росія навмисно руйнує сільськогосподарські об’єкти, як, наприклад, другий найбільший зерновий термінал України в Миколаєві.

Дане питання Шмигаль обговорив міністром з питань продовольства та сільського господарства Німеччини Джемом Ездеміром.

"Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ. Тож наголосив, що допомога Німеччини була б цінною та своєчасною", - зазначив глава уряду.