В Украине хотят запустить речной туристический маршрут в Чернобыль

В Украине планируют запустить речные туристические маршруты по направлениям Киев - Чернобыль и Киев - Канев. В Мининфраструктуры подчеркнули, что восстановление внутренних водных путей - это одна из приоритетных задач ведомства.

"Мы имеем прекрасные туристические маршруты, например, Канев и Чернобыль, где такой вид сообщения будет пользоваться спросом и будет наиболее оптимальным. И мы должны это развивать", - отметил в ходе совещания министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он отметил, что начало реформы речных перевозок и восстановление внутренних водных путей - это одна из приоритетных задач министерства инфраструктуры на 2021 год. По словам Криклия, ведомство продолжает работу над разработкой и принятием подзаконных актов. Они необходимы для нормальной работы внутренних водных путей после вступления в силу закона "О внутреннем водном транспорте".

В условиях пандемии коронавируса, подчеркнул министр, внутренний туризм будет оставаться в приоритете и нужно сделать все возможное, чтобы возможности Днепра использовались в полной мере. "Как это было еще во времена Киевской Руси, когда существовал знаменитый путь "из варяг в греки", - добавил он.