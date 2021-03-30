В Украине хотят запустить речной туристический маршрут в Чернобыль

В Украине планируют запустить речные туристические маршруты по направлениям Киев - Чернобыль и Киев - Канев. В Мининфраструктуры подчеркнули, что восстановление внутренних водных путей - это одна из приоритетных задач ведомства.
Об этом шла речь на совещании, посвященному развитию речного туризма в Украине, передает пресс-служба Мининфраструктуры.
"Мы имеем прекрасные туристические маршруты, например, Канев и Чернобыль, где такой вид сообщения будет пользоваться спросом и будет наиболее оптимальным. И мы должны это развивать", - отметил в ходе совещания министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Он отметил, что начало реформы речных перевозок и восстановление внутренних водных путей - это одна из приоритетных задач министерства инфраструктуры на 2021 год. По словам Криклия, ведомство продолжает работу над разработкой и принятием подзаконных актов. Они необходимы для нормальной работы внутренних водных путей после вступления в силу закона "О внутреннем водном транспорте".
В условиях пандемии коронавируса, подчеркнул министр, внутренний туризм будет оставаться в приоритете и нужно сделать все возможное, чтобы возможности Днепра использовались в полной мере. "Как это было еще во времена Киевской Руси, когда существовал знаменитый путь "из варяг в греки", - добавил он.
Ранее эксперты рассказали РБК-Украина, что за последний год туристическая отрасль сильно просела из-за пандемии коронавируса. Кандидат экономических наук Александр Хмелевский считает, что туристический сезон в 2021 году будет также ограничен, как и в предыдущий год. По его словам, в Украине традиционными местами для отдыха останутся курорты на побережье Черного и Азовского морей, а также Карпаты.