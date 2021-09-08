В Украине хотят запретить одноразовую посуду

По словам Абрамовского, документ планируют зарегистрировать в Верховной раде до конца октября. Согласно концепции ограничения оборота одноразовых изделий из пластика, в Украине могут запретить производство и ввоз:

соломинок;

столовых приборов;

посуды;

палочек для держания воздушных шаров и основа для них;

емкостей для еды и напитков;

крышек от емкостей для напитков;

емкостей для еды и напитков из вспененного пенополистирола;

изделий из оксобиораскладного пластика.

"Также предлагаем ввести маркировку для некоторых изделий, содержащих пластик, которые пока что не попадают под запрет. В частности, для: влажных салфеток, средств личной женской гигиены, подгузников, табачных изделий с фильтрами", - добавил Абрамовский.

Министр отметил, что в случае принятия законопроекта, все запреты вступят в силу через год.