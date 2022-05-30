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В Украине хотят запретить музыку российских исполнителей, но не всех

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Киев, Понедельник 30 мая 2022 15:58
В Украине хотят запретить музыку российских исполнителей, но не всех Фото: Концерт в российской столице (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Поддержать национальный музыкальный продукт и ограничить публичное использование российской музыки решили в Верховной Раде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный веб-портал парламента.

Группа народных депутатов во главе с Никитой Потураевым ("Слуга народа") зарегистрировала законопроект 7273-д. Это доработанные изменения в ряд законов – "О культуре", "О кинематографии", "О телевидении и радиовещании", "О гастрольных мероприятиях в Украине" и других.

Нардепы предложили запретить на территории Украины публичные исполнения, показ, демонстрацию и публичное извещение фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, в которых граждане РФ исполняют песни с текстом. Правда, такой запрет не будет касаться российских певцов, входящих в Перечень музыкальных исполнителей, осуждающих агрессию против Украины.

"Заявление о включении в Перечень подаётся в Службу безопасности Украины таким лицом, его законным представителем, организатором гастрольного мероприятия или правообладателем, который имеет право предоставлять разрешения на использование в Украине произведений в исполнении этого лица", – говорится в проекте закона.

"Белым списком" исполнителей из РФ будет заниматься аппарат СНБО. Перечень будет размещаться на сайте ведомства, которое и будет работать над его своевременным обновлением.

К слову, Рада рассмотрит законопроект об отмене беспошлинного ввоза автомобилей.

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