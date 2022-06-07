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В Україні хочуть заборонити феєрверки

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Україна, Вівторок 07 червня 2022 14:34
В Україні хочуть заборонити феєрверки Фото: феєрверки заборонять в Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді зареєстрований проект щодо використання та обігу піротехнічних виробів. Пропонується заборонити всі вироби окрім тих, що мають дуже низький рівень небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №7438.

Проектом пропонується заборонити використання та продаж феєрверків, зокрема салютів та петард, окрім феєрверків класу F1, які мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму, що не перевищує 60 дБ.

Крім того, встановлюється вікове обмеження щодо їх купівлі (16 років).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розглянути можливість заборони петард і феєрверків під час воєнного стану.

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В Україні хочуть заборонити феєрверки
В Україні хочуть заборонити феєрверки
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