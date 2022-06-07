В Україні хочуть заборонити феєрверки

У Верховній раді зареєстрований проект щодо використання та обігу піротехнічних виробів. Пропонується заборонити всі вироби окрім тих, що мають дуже низький рівень небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону № 7438 .

Проектом пропонується заборонити використання та продаж феєрверків, зокрема салютів та петард, окрім феєрверків класу F1, які мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму, що не перевищує 60 дБ.

Крім того, встановлюється вікове обмеження щодо їх купівлі (16 років).