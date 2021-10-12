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В Украине хотят ввести почетное звание "Отец-герой"

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Украина, Вторник 12 октября 2021 10:45
В Украине хотят ввести почетное звание "Отец-герой" Фото: в Украине хотят ввести почетное звание "Отец-герой" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Верховной раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается ввести в Украине почетное звание "Отец-герой". Его инициаторами стали 43 народных депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный веб-портал Совета.

Указано, что проект №6162 от 11 октября получен Верховной радой и передан на рассмотрение руководству.

Однако, по состоянию на сегодня, текст сам законопроекта не был обнародован.

Известно, что одними из инициаторов являются глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Кроме того, предложение поддерживают глава профильного комитета Рады с данного законопроекта Андрей Клочко, глава комитета Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и, соответственно - еще 40 нардепов.

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