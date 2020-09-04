В Украине хотят ввести новую категорию участников дорожного движения - пользователи персонального легкого электротранспорта. Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект №3023 за основу в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 268 парламентариев.

Проект определяет права и обязанности новой категории участников дорожного движения и включает правила передвижения этих участников в перечень вопросов, которые регулируются Правилами дорожного движения.

Также закон устанавливает ответственность за нарушение ПДД новой категорией участников движения.

Согласно документу, пользователи электрических транспортных средств имеют право ездить по специальным велосипедным дорожкам, а при их отсутствии - по краю проезжей части дороги, улицы или обочине.

Им запрещается перевозить пассажиров, кроме случаев, когда их перевозка прямо предусмотрена "конструктивным решением производителя электрического транспортного средства". Также запрещено:

пользоваться во время движения средствами связи, держа их в руке

управлять электрическими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции.

Напомним, в декабре 2019 года вступил в силу закон об отнесении лиц в инвалидных колясках к участникам дорожного движения.

Как писало РБК-Украина, в середине июня этот закон был введен в действие.