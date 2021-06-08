В Украине хотят восстановить речные туристические маршруты по Днепру: названы первые локации
В Украине запускают пилотный проект по изучению спроса на восстановление туристических маршрутов Днепром. Самыми первыми локациями станут Канев и Чернобыль.
Сейчас готовят промомаршруты для экспертов, потенциальных инвесторов, журналистов и тревел-блогеров. Будут изучать спрос и возможности восстановления регулярных туристических маршрутов, включая возможность софинансирования таких программ со стороны государства.
Однодневные промомаршрути Киев-Канев-Киев и Киев-Чернобыль-Киев будут состоять из путешествия по Днепру на соответственно оборудованных скоростных теплоходах. Во время путешествия предполагается проход шлюзов, многочасовое пребывание и экскурсия на локациях, возвращение в Киев.
"По итогам пилотного проекта, Агентство разработает рекомендации по дальнейшей реализации программы туристических водных маршрутов по Днепру. Аналогичные программы могут быть запущены в других туристических регионах страны при наличии спроса", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что более половины украинцев планируют отпуск в пределах Украины, а за границу поехать планирует только каждый десятый.
Напомним, министр культуры Александр Ткаченко заявил, что туристическая сфера пострадала от пандемии больше всех. О ее восстановлении можно говорить не ранее 2023 года.