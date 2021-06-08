В Україні хочуть відновити річкові туристичні маршрути по Дніпру: названі перші локації

В Україні запускають пілотний проєкт щодо вивчення попиту на відновлення туристичних маршрутів Дніпром. Найпершими локаціями стануть Канів та Чорнобиль.

Про це повідомили у Держагентстві розвитку туризму України.

Зараз готують промомаршрути для експертів, потенційних інвесторів, журналістів, тревел-блогерів. Будуть вивчати попит і можливості відновлення регулярних туристичних маршрутів, включно з можливістю співфінансування таких програм з боку держави.

Одноденні промомаршрути Київ-Канів-Київ та Київ-Чорнобиль-Київ будуть складатися з подорожі Дніпром на відповідно обладнаних швидкісних теплоходах. Під час подорожі передбачається прохід шлюзів, кількагодинне перебування та екскурсія на локаціях, повернення до Києва.

"За підсумками пілотного проєкту, Агентство розробить рекомендації щодо подальшої реалізації програми туристичних водних маршрутів Дніпром. Аналогічні програми можуть бути запущені в інших туристичних регіонах країни за наявності попиту", - йдеться в повідомленні.