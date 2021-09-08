В Украине хотят внедрять органическое углеродное земледелие

По его словам, украинские аграрии могут начать внедрять в Украине технологию "выращивания углерода", которая предусматривает удаление из окружающей среды чрезмерных объемов углерода и использование его избытка в почве - для повышения урожайности экологическими методами.

"Вопрос климата уже выходит на первый план международной повестки дня - в частности в сельском хозяйстве. Да, у Украины есть свои преимущества в АПК, в т.ч. 25% мирового "чернозема". Украина - 4-й крупнейший экспортер пищевых продуктов в ЕС. Мы мировой лидер по экспорту подсолнечника, в первой десятке - по экспорту меда, кукурузы, пшеницы, мяса птицы", - напомнил во время выступления нардеп, член комитета ВР по аграрной и земельной политике Вадим Ивченко.

Впрочем, по словам депутата, неосторожное использование земель в Украине создает проблемы для сельского хозяйства, здоровья людей и приводит к негативным изменениям климата.

"Поэтому сегодня чрезвычайно важно приобщаться к международному опыту и развивать в стране новейшие технологии, которые будут помогать улучшать экологию и повышать урожайность сельскохозяйственных культур. Именно углеродное земледелие рассматривается как один из способов восстановления баланса цикла углерода в природе, повышения устойчивости почвы к засухе, увеличения естественной продуктивности АПК", - уверен Ивченко.

С ним соглашается и министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

"Для Украины важно найти реальную бизнес модель с эффективными финансовыми инструментами, которая позволит решать экологические проблемы и обеспечит высокую эффективность аграрного производства. Мы должны учитывать специфику Украины, ведь в отличие от других европейских государств, около 20% ВВП Украины формируется именно благодаря АПК, около 50% валютной выручки поступает от экспорта продукции агросектора", - добавил Лещенко.

Нардеп Ивченко предложил также взять на вооружение американскую агробизнесовую модель. Американская модель в частности предусматривает активное развитие углеродного земледелия (выращивание покровных культур с задействованием скота для т. н. "секвестрации углерода") и углеродную кредитную систему (возможность фермерам, применяющим секвестрацию, продавать крупным промышленным корпорациям "квоты" на выбросы углерода).

Эти механизмы и в США, и в отдельных европейских странах (прежде всего в Германии) уже внедряют международная компания Indigo и ее европейский филиал Indigo Agriculture Europe. В компании заявили о готовности и открытости к сотрудничеству и к внедрению собственных технологий в Украине как в стране с большим аграрным потенциалом.

По результатам круглого стола, в котором приняли также участие представители Офиса президента, министерств аграрной политики, финансов, защиты окружающей среды, народные депутаты, эксперты международных организаций, был подписан меморандум о сотрудничестве между Национальной академией аграрных наук и Indigo Agriculture Europe.