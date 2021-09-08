В Україні хочуть впроваджувати органічне вуглецеве землеробство

За його словами, українські аграрії можуть почати впроваджувати в Україні технологію "вирощування вуглецю", яка передбачає видалення з навколишнього середовища надмірних обсягів вуглецю і використання його надлишку в ґрунті - для підвищення врожайності екологічними методами.

"Питання клімату вже виходить на перший план міжнародного порядку денного - зокрема в сільському господарстві. Так, Україна має свої переваги в АПК, у т.ч. 25% світового "чорнозему". Україна - 4-й найбільший експортер харчових продуктів до ЄС. Ми світовий лідер за експортом соняшнику, у першій десятці - за експортом меду, кукурудзи, пшениці, м’яса птиці", - нагадав під час виступу нардеп, член комітету ВР з аграрної і земельної політики Вадим Івченко.

Утім, за словам депутата, необережне використання земель в Україні створює проблеми для сільського господарства, здоров’я людей і призводить до негативних змін клімату.

"Тому сьогодні надзвичайно важливо долучатись до міжнародного досвіду і розвивати в країні новітні технології, які допомагатимуть покращувати екологію і підвищувати врожайність сільськогосподарських культур. Саме вуглецеве землеробство розглядається як один зі способів відновлення балансу циклу вуглецю в природі, підвищення стійкості ґрунту до посухи, збільшення природної продуктивності АПК", - впевнений Івченко.

З ним погоджується і міністр аграрної політики і продовольства України Роман Лещенко.

"Для України важливо знайти реальну бізнес модель з ефективними фінансовими інструментами, яка дозволить вирішувати екологічні проблеми і забезпечить високу ефективність аграрного виробництва. Ми маємо враховувати специфіку України, адже, на відміну від інших європейських держав, близько 20% ВВП України формується саме завдяки АПК, близько 50% валютної виручки надходить від експорту продукції агросектору", - додав Лещенко.

Нардеп Івченко запропонував також взяти на озброєння американську агробізнесову модель. Американська модель зокрема передбачає активний розвиток вуглецевого землеробства (вирощування покривних культур із задіянням худоби для т.зв. "секвестрації вуглецю") та вуглецеву кредитну систему (можливість фермерам, які застосовують секвестрацію, продавати великим промисловим корпораціям "квоти" на викиди вуглецю).

Ці механізми і в США, і в окремих європейських країнах (передовсім в Німеччині) вже впроваджують міжнародна компанія Indigo і її європейська філія Indigo Agriculture Europe. В компанії заявили про готовність і відкритість до співпраці і до впровадження власних технологій в Україні як в країні з великим аграрним потенціалом.

За результатами круглого столу, в якому взяли також участь представники Офісу президента, міністерств аграрної політики, фінансів, захисту довкілля, народні депутати, експерти міжнародних організацій, було підписано меморандум про співпрацю між Національною академією аграрних наук та Indigo Agriculture Europe.