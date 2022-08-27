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В Украине хотят увеличить штрафы за превышение скорости: что известно

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Украина, Суббота 27 августа 2022 20:00
В Украине хотят увеличить штрафы за превышение скорости: что известно Фото: в Украине хотят увеличить штрафы за превышение скорости (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Штрафы за превышение скорости в Украине намерены ужесточить. В Раде уже подготовили соответствующий законопроект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Верховную раду в Telegram.

Документом, который подготовили нардепы, предлагается усилить ответственность за существенное превышение допустимой скорости и создание аварийной ситуации.

В случае утверждения законопроекта в парламенте, штрафы будут таковыми:

  • превышение разрешенной скорости на 80 км/ч и больше - 3400 гривен;
  • превышение разрешенной скорости на 110 км/ч и более - 4250 гривен;
  • превышение разрешенной скорости на 50 км/ч, что повлекло за собой аварийную ситуацию - 5100 гривен.

Действующие штрафы предлагается оставить.

Стоит заметить, что сейчас в Украине за превышение скорости от 20 до 50 км/ч - штраф 340 гривен. Если же превышение скорости составляет более 50 км/ч - 1700 гривен.

Напомним, ранее стало известно, что в Ровно и области ввели запрет на использование фейерверков и езду на автомобилях, которые не оснащены глушителями.

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