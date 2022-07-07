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В Ровенской области запретили фейерверки и езду на авто без глушителя

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Ровенская область, Четверг 07 июля 2022 16:02
В Ровенской области запретили фейерверки и езду на авто без глушителя Фото: в Ровенской области запретили фейерверки и езду на авто без глушителя (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Ровно и области ввели запрет на использование фейерверков и езду на автомобилях, которые не оснащены глушителями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской ОВА Виталия Коваля.

Он отметил, что сегодня Совет обороны области запретил продажу и запуск фейерверков, салютов и другой пиротехники.

Вместе с этим был введен запрет на движение транспортных средств, в конструкции которых есть выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель.

Коваль добавил, что такие правила будут действовать до отмены режима военного положения.

Напомним, с пятницы, 30 июня, в Одессе и области ввели запрет на продажу и использование фейерверков, а также движение автомобилей без глушителя.

Также мы писали, что на время войны в Киеве запретили продажу и запуск фейерверков и передвижение по городу автомобилей без глушителя.

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