В Ровенской области запретили фейерверки и езду на авто без глушителя

В Ровно и области ввели запрет на использование фейерверков и езду на автомобилях, которые не оснащены глушителями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской ОВА Виталия Коваля .

Он отметил, что сегодня Совет обороны области запретил продажу и запуск фейерверков, салютов и другой пиротехники.

Вместе с этим был введен запрет на движение транспортных средств, в конструкции которых есть выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель.

Коваль добавил, что такие правила будут действовать до отмены режима военного положения.