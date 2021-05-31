В Украине хотят уменьшить бюрократическую нагрузку на работодателей

Проект закона предлагает предусмотреть применение индивидуального договорного регулирования трудовых отношений. Определяется механизм и особенности применения договорного режима регулирования трудовых отношений.

Предусмотрено, что требование по ведению и предоставлению субъектами хозяйствования документов по вопросам, которые урегулированы трудовым договором, не допускается.

В документе прописаны особенности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков и отпусков без сохранения заработной платы в условиях договорного режима регулирования трудовых отношений.

Договорный режим регулирования трудовых отношений не распространяется на трудовые отношения, возникающие между работниками и работодателями, которые являются юрлицами публичного права.

Устанавливаются сроки и периодичность выплаты зарплаты: она выплачивается не реже одного раза в месяц.

Прописан и порядок прекращения трудового договора, в том числе его прекращение по инициативе работодателя с выплатой компенсации работнику.

"По результатам обсуждения было принято решение рекомендовать Верховной раде включить указанный проект в повестку дня и принять его за основу", - говорится в сообщении.

Кроме того, комитет рекомендует принять за основу проект закона № 5388 для снижения уровня бюрократизации трудовых отношений и уменьшения нагрузки на бизнес.