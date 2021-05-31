UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине хотят уменьшить бюрократическую нагрузку на работодателей

Автор: Юлия Струк

В Украине могут уменьшить бюрократическую нагрузку на работодателей. Комитет по вопросам социальной политики рекомендует Верховной раде принять соответствующий законопроект №5371.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Проект закона предлагает предусмотреть применение индивидуального договорного регулирования трудовых отношений. Определяется механизм и особенности применения договорного режима регулирования трудовых отношений.

Предусмотрено, что требование по ведению и предоставлению субъектами хозяйствования документов по вопросам, которые урегулированы трудовым договором, не допускается.

В документе прописаны особенности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков и отпусков без сохранения заработной платы в условиях договорного режима регулирования трудовых отношений.

Договорный режим регулирования трудовых отношений не распространяется на трудовые отношения, возникающие между работниками и работодателями, которые являются юрлицами публичного права.

Устанавливаются сроки и периодичность выплаты зарплаты: она выплачивается не реже одного раза в месяц.

Прописан и порядок прекращения трудового договора, в том числе его прекращение по инициативе работодателя с выплатой компенсации работнику.

"По результатам обсуждения было принято решение рекомендовать Верховной раде включить указанный проект в повестку дня и принять его за основу", - говорится в сообщении.

Кроме того, комитет рекомендует принять за основу проект закона № 5388 для снижения уровня бюрократизации трудовых отношений и уменьшения нагрузки на бизнес.

Как писало РБК-Украина, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в сентябре 2019 года 35% жителей украинских городов думали над идеей эмиграции за границу для поиска там работы, 63% респондентов об этом не думали.

Напомним, по данным НБУ, заинтересованность украинцев в работе за рубежом начала падать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины работодателиВерховная Рада