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В Украине хотят уменьшить бюрократическую нагрузку на работодателей

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Украина, Понедельник 31 мая 2021 13:45
В Украине хотят уменьшить бюрократическую нагрузку на работодателей Фото: бюрократическую нагрузку на работодателей хотят уменьшить (freepik.com)
Автор: Юлия Струк

В Украине могут уменьшить бюрократическую нагрузку на работодателей. Комитет по вопросам социальной политики рекомендует Верховной раде принять соответствующий законопроект №5371.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Проект закона предлагает предусмотреть применение индивидуального договорного регулирования трудовых отношений. Определяется механизм и особенности применения договорного режима регулирования трудовых отношений.

Предусмотрено, что требование по ведению и предоставлению субъектами хозяйствования документов по вопросам, которые урегулированы трудовым договором, не допускается.

В документе прописаны особенности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков и отпусков без сохранения заработной платы в условиях договорного режима регулирования трудовых отношений.

Договорный режим регулирования трудовых отношений не распространяется на трудовые отношения, возникающие между работниками и работодателями, которые являются юрлицами публичного права.

Устанавливаются сроки и периодичность выплаты зарплаты: она выплачивается не реже одного раза в месяц.

Прописан и порядок прекращения трудового договора, в том числе его прекращение по инициативе работодателя с выплатой компенсации работнику.

"По результатам обсуждения было принято решение рекомендовать Верховной раде включить указанный проект в повестку дня и принять его за основу", - говорится в сообщении.

Кроме того, комитет рекомендует принять за основу проект закона № 5388 для снижения уровня бюрократизации трудовых отношений и уменьшения нагрузки на бизнес.

Как писало РБК-Украина, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в сентябре 2019 года 35% жителей украинских городов думали над идеей эмиграции за границу для поиска там работы, 63% респондентов об этом не думали.

Напомним, по данным НБУ, заинтересованность украинцев в работе за рубежом начала падать.

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