В Україні хочуть зменшити бюрократичне навантаження на роботодавців
В Україні можуть зменшити бюрократичне навантаження на роботодавців. Комітет з питань соціальної політики рекомендує Верховній раді ухвалити відповідний законопроект №5371.
Проект закону пропонує передбачити застосування індивідуального договірного регулювання трудових відносин. Визначається механізм і особливості застосування договірного режиму регулювання трудових відносин.
Передбачено, що вимога щодо ведення і надання суб’єктами господарювання документів з питань, які врегульовані трудовим договором, не допускається.
У документі прописані особливості надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток без збереження заробітної плати в умовах договірного режиму регулювання трудових відносин.
Договірний режим регулювання трудових відносин не поширюється на трудові відносини, що виникають між працівниками та роботодавцями, які є юрособами публічного права.
Встановлюються строки і періодичність виплати зарплати: вона виплачується не рідше одного разу на місяць.
Прописаний і порядок припинення трудового договору, у тому числі його припинення з ініціативи роботодавця з виплатою компенсації працівнику.
"За результатами обговорення було ухвалено рішення рекомендувати Верховній раді включити зазначений проект до порядку денного та прийняти його за основу", - сказано у повідомленні.
Крім того, комітет рекомендує прийняти за основу проект закону № 5388 для зниження рівня бюрократизації трудових відносин та зменшення навантаження на бізнес.
Як писало РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи" Рейтинг", у вересні 2019 року 35% жителів українських міст думали над ідеєю еміграції за кордон для пошуку там роботи, 63% респондентів про це не думали.
Нагадаємо, за даними НБУ, зацікавленість українців у роботі за кордоном почала падати.