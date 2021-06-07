В Україні хочуть сприяти розвитку спорту ветеранів війни. Комітет з питань молоді і спорту рекомендує Верховній раді прийняти за основу відповідний законопроект №5526.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Проект пропонує на законодавчому рівні визначити поняття "спорт ветеранів війни" задля залучення ветеранів війни та членів їх сімей до занять певним видом спорту.

Визначаються повноваження центральних органів виконавчої влади, що будуть сприяти розвитку спорту ветеранів війни та членів їхніх сімей, участі зазначених осіб у міжнародних та інших спортивних заходах.

Разом з тим Головне науково-експертне управління Апарату ВР висловило ряд зауважень до законопроекту:

потребує уточнення поняття "спорт ветеранів війни", оскільки воно є недостатньо визначеним;

потребує належного термінологічного узгодження у проекті поняття "збірна команда України", оскільки чинна редакція ЗУ "Про фізичну культуру і спорт" оперує поняттям "національні збірні команди".

Члени комітету своєю чергою зазначили, що законопроект заслуговує на підтримку, оскільки його реалізація у першу чергу сприятиме соціально-психологічній реабілітації ветеранів війни. Вказано, що всі пропозиції і зауваження можуть бути опрацьовані під час підготовки проекту до другого читання.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді за результатами розгляду проекту закону у першому читанні прийняти його за основу", - сказано у повідомленні.