UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине хотят создать Единый туристический реестр

Автор: Юлия Струк

В Украине хотят создать Единый туристический реестр. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №4162.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Документ поддержал 261 парламентарий.

Предлагается создать государственную электронную информационную систему со сведениями о всех субъектах туристической деятельности и другие сведения по организации туристической деятельности - Единый туристический реестр.

Право на осуществление туристической деятельности субъект хозяйствования будет приобретать, подав в Государственное агентство развития туризма сообщение о начале такой деятельности.

Документ предлагает заменить лицензирование туроператорской деятельности на внесение сведений о субъекте турдеятельности в Единый туристический реестр.

Также предлагается создание в составе местных бюджетов местных фондов развития туризма. Их наполнение планируют осуществлять за счет:

  • туристического сбора, который является местным сбором;
  • денежных взысканий за нарушение требований законодательства в сфере туризма;
  • целевых и других добровольных взносов предприятий, учреждений, организаций и граждан.

Средства местных фондов развития туризма могут использоваться исключительно для реализации приоритетов страны в области туризма в соответствии с утвержденными местными программами развития туризма.

Предусмотрено разграничить понятие "турист". Закон предлагает следующие понятия: посетитель, турист, экскурсант.

Так, министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что туристическая сфера пострадала от пандемии больше всех. Об ее восстановлении можно говорить не ранее 2023 года.

Напомним, в ноябре 2020 года Верховная рада одобрила во втором чтении изменения в Налоговый кодекс о льготах в налогообложении для сферы культуры, туризма и креативных индустрий. Нардепы приняли законопроект №3851.

Также в интервью РБК-Украина Владислав Криклий рассказал, что международные авиаперевозки могут полностью возобновится с 2023 года. В этом году Украина может выйти на половину объемов авиаперевозок от 2019 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины туризмВерховная Радареестр