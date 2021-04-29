В Украине хотят создать Единый туристический реестр

Документ поддержал 261 парламентарий.

Предлагается создать государственную электронную информационную систему со сведениями о всех субъектах туристической деятельности и другие сведения по организации туристической деятельности - Единый туристический реестр.

Право на осуществление туристической деятельности субъект хозяйствования будет приобретать, подав в Государственное агентство развития туризма сообщение о начале такой деятельности.

Документ предлагает заменить лицензирование туроператорской деятельности на внесение сведений о субъекте турдеятельности в Единый туристический реестр.

Также предлагается создание в составе местных бюджетов местных фондов развития туризма. Их наполнение планируют осуществлять за счет:

туристического сбора, который является местным сбором;

денежных взысканий за нарушение требований законодательства в сфере туризма;

целевых и других добровольных взносов предприятий, учреждений, организаций и граждан.

Средства местных фондов развития туризма могут использоваться исключительно для реализации приоритетов страны в области туризма в соответствии с утвержденными местными программами развития туризма.

Предусмотрено разграничить понятие "турист". Закон предлагает следующие понятия: посетитель, турист, экскурсант.