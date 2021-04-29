В Україні хочуть створити Єдиний туристичний реєстр

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Кошти місцевих фондів розвитку туризму можуть використовуватися виключно для реалізації пріоритетів країни в галузі туризму відповідно до затверджених місцевих програм розвитку туризму.

Також пропонується утворення у складі місцевих бюджетів місцевих фондів розвитку туризму. Їх наповнення планують здійснювати за рахунок:

Право на здійснення туристичної діяльності суб’єкт господарювання буде набувати, подавши до Державного агентства розвитку туризму повідомлення про початок такої діяльності.

Пропонується створити державну електронну інформаційну систему з відомостями про усіх суб’єктів туристичної діяльності та інші відомості щодо організації туристичної діяльності - Єдиний туристичний реєстр.

Так, міністр культури України Олександр Ткаченко заявив, що туристична сфера постраждала від пандемії більше всіх. Про її відновлення можна говорити не раніше 2023 року.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року Верховна рада схвалила в другому читанні зміни до Податкового кодексу про пільги в оподаткуванні для сфери культури, туризму і креативних індустрій. Нардепи прийняли законопроект №3851.

Також в інтерв'ю РБК-Україна Владислав Криклій розповів, що міжнародні авіаперевезення можуть повністю відновитися з 2023 року. В цьому році Україна може вийти на половину обсягів авіаперевезень від 2019 року.