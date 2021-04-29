В Україні хочуть створити Єдиний туристичний реєстр
В Україні хочуть створити Єдиний туристичний реєстр. Верховна рада схвалила за основу відповідний законопроект №4162.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
Документ підтримав 261 парламентарій.
Пропонується створити державну електронну інформаційну систему з відомостями про усіх суб’єктів туристичної діяльності та інші відомості щодо організації туристичної діяльності - Єдиний туристичний реєстр.
Право на здійснення туристичної діяльності суб’єкт господарювання буде набувати, подавши до Державного агентства розвитку туризму повідомлення про початок такої діяльності.
Документ пропонує замінити ліцензування туроператорської діяльності на внесення відомостей про суб’єкта турдіяльності до Єдиного туристичного реєстру.
Також пропонується утворення у складі місцевих бюджетів місцевих фондів розвитку туризму. Їх наповнення планують здійснювати за рахунок:
- туристичного збору, який є місцевим збором;
- грошових стягнень за порушення вимог законодавства в сфері туризму;
- цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян.
Кошти місцевих фондів розвитку туризму можуть використовуватися виключно для реалізації пріоритетів країни в галузі туризму відповідно до затверджених місцевих програм розвитку туризму.
Передбачається розмежувати поняття "турист". Закон пропонує такі поняття: відвідувач, турист, екскурсант.
Так, міністр культури України Олександр Ткаченко заявив, що туристична сфера постраждала від пандемії більше всіх. Про її відновлення можна говорити не раніше 2023 року.
Нагадаємо, в листопаді 2020 року Верховна рада схвалила в другому читанні зміни до Податкового кодексу про пільги в оподаткуванні для сфери культури, туризму і креативних індустрій. Нардепи прийняли законопроект №3851.
Також в інтерв'ю РБК-Україна Владислав Криклій розповів, що міжнародні авіаперевезення можуть повністю відновитися з 2023 року. В цьому році Україна може вийти на половину обсягів авіаперевезень від 2019 року.