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В Украине хотят снизить предельную численность госслужащих

Автор: Юлия Струк

В Украине хотят снизить предельную численность государственных служащих. Она может уменьшиться на 10% уже во втором полугодии.

Об этом сообщил глава Кабинета министров Денис Шмыгаль в своем Telegram.

По его словам, на совещании с министром Кабинета Министров Олег Немчиновым, заместителем главы Минфина Романом Ермоличевим и главой Нацагентства по вопросам госслужбы Натальи Алюшиной обсудили пересмотр предельной численности госслужащих, предусматривающий сокращение избыточных должностей.

"В течение последних 4-х лет госорганами содержатся в среднем 39 тысяч вакансий, что составляет 17,7% от общего количества госслужащих. Это приводит к увеличению выплат надбавок по часто субъективному и неэффективному принципу. Уже во втором полугодии этого года предельная численность госслужащих должна уменьшиться на 10%", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 марта вступил в силу закон, которым в Украине возобновили конкурсы для государственных служащих. Конкурсы должны объявить в течение шести месяцев со дня вступления в силу документа.

Как писало РБК-Украина, в начале марта Верховная рада также приняла за основу закон, согласно которому главы горадминистраций станут государственными служащими.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраинычиновникиДенис Шмыгаль
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