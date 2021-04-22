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В Україні хочуть знизити граничну чисельність держслужбовців

Автор: Юлія Струк

В Україні хочуть знизити граничну чисельність державних службовців. Вона може зменшитися на 10% уже у другому півріччі.

Про це повідомив глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль у своєму Telegram.

За його словами, на нараді з міністром Кабінету Міністрів Олегом Немчіновим, заступником глави Мінфіну Романом Єрмоличевим і головою Нацагентства з питань держслужби Наталією Алюшиною обговорили перегляд граничної чисельності держслужбовців, який передбачає скорочення надлишкових посад.

"Протягом останніх 4-х років держорганами утримуються у середньому 39 тисяч вакансій, що становить 17,7% від загальної кількості держслужбовців. Це призводить до збільшення виплат надбавок за часто суб'єктивним та неефективним принципом. Вже у другому півріччі цього року гранична чисельність держслужбовців має зменшитись на 10%", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 6 березня набув чинності закон, яким в Україні відновили конкурси для державних службовців. Конкурси повинні оголосити протягом шести місяців з дня набрання чинності документом.

Як писало РБК-Україна, на початку березня Верховна рада також схвалила за основу закон, відповідно до якого голови міськадміністрацій стануть державними службовцями.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїничиновникиДенис Шмигаль
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