В Україні хочуть знизити граничну чисельність держслужбовців

В Україні хочуть знизити граничну чисельність державних службовців . Вона може зменшитися на 10% уже у другому півріччі.

За його словами, на нараді з міністром Кабінету Міністрів Олегом Немчіновим, заступником глави Мінфіну Романом Єрмоличевим і головою Нацагентства з питань держслужби Наталією Алюшиною обговорили перегляд граничної чисельності держслужбовців, який передбачає скорочення надлишкових посад.

"Протягом останніх 4-х років держорганами утримуються у середньому 39 тисяч вакансій, що становить 17,7% від загальної кількості держслужбовців. Це призводить до збільшення виплат надбавок за часто суб'єктивним та неефективним принципом. Вже у другому півріччі цього року гранична чисельність держслужбовців має зменшитись на 10%", - сказано у повідомленні.