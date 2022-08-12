В Украине хотят сделать английский язык обязательным: для кого

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева во время брифинга.

"Расширение сфер применения английского языка в Украине будет способствовать активизации процессов интеграции украинцев в европейское сообщество в рамках ожидаемого вступления Украины в ЕС, формированию субъектности государства в мировых глобализационных процессов, повышению уровня ее конкурентоспособности на глобальном рынке, а также росту ее инвестиционной и туристической привлекательности", - заявил заместитель министра.

К разработке законопроекта привлечены:

Министерство культуры и информационной политики;

смежные институты;

Министерство цифровой трансформации;

Министерство образования и науки;

Министерство иностранных дел;

Министерство юстиции.

Также согласно законопроекту, английским должны будут владеть:

госслужащие, в частности, главы местных администраций;

офицеры, военные;

начальники среднего и высшего состава Национальной полиции;

научно-педагогические работники вузов.

Также документ предусматривает и повышение стандартов образования по изучению английского языка всеми соискателями образования и внедрение дополнительных курсов для взрослых.

По словам Карандеев, после принятия законопроекта, реализация закона потребует длительного переходного периода.