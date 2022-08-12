В Україні хочуть зробити англійську мову обов'язковою: для кого
Уряд України розпочав роботу над законопроєктом щодо функціонування англійської як мови міжнародного спілкування.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва під час брифінгу.
"Розширення сфер застосування англійської мови в Україні сприятиме активізації процесів інтеграції українців в європейську спільноту в межах очікуваного набуття членства України в ЄС, формуванню суб'єктності держави у світових глобалізаційних процесів, підвищенню рівня її конкурентоспроможності на глобальному ринку, а також зростанню її інвестиційної та туристичної привабливості", - заявив заступник міністра.
До розробки законопроєкту залучені:
- Міністерство культури та інформаційної політики;
- суміжні інституції;
- Міністерство цифрової трансформації;
- Міністерство освіти і науки;
- Міністерство закордонних справ;
- Міністерство юстиції.
Також відповідно до законопроєкту, англійською повинні будуть володіти:
- держслужбовці, зокрема, голови місцевих адміністрацій;
- офіцери, військові;
- начальники середнього й вищого складу Національної поліції;
- науково-педагогічні працівники вишів.
Також документ передбачає й підвищення стандартів освіти щодо вивчення англійської мови всіма здобувачами освіти й впровадження додаткових курсів для дорослих.
За словами Карандєєв, після прийняття законопроєкту, імплементація закону вимагатиме тривалого перехідного періоду.
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