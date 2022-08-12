ua ru
Пт, 12 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні хочуть зробити англійську мову обов'язковою: для кого

Новость на русском →
П'ятниця 12 серпня 2022 15:09
В Україні хочуть зробити англійську мову обов'язковою: для кого Фото: в Україні розробляють законопроєкт про статус англійської мови (pixabay.com)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд України розпочав роботу над законопроєктом щодо функціонування англійської як мови міжнародного спілкування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва під час брифінгу.

"Розширення сфер застосування англійської мови в Україні сприятиме активізації процесів інтеграції українців в європейську спільноту в межах очікуваного набуття членства України в ЄС, формуванню суб'єктності держави у світових глобалізаційних процесів, підвищенню рівня її конкурентоспроможності на глобальному ринку, а також зростанню її інвестиційної та туристичної привабливості", - заявив заступник міністра.

До розробки законопроєкту залучені:

  • Міністерство культури та інформаційної політики;
  • суміжні інституції;
  • Міністерство цифрової трансформації;
  • Міністерство освіти і науки;
  • Міністерство закордонних справ;
  • Міністерство юстиції.

Також відповідно до законопроєкту, англійською повинні будуть володіти:

  • держслужбовці, зокрема, голови місцевих адміністрацій;
  • офіцери, військові;
  • начальники середнього й вищого складу Національної поліції;
  • науково-педагогічні працівники вишів.

Також документ передбачає й підвищення стандартів освіти щодо вивчення англійської мови всіма здобувачами освіти й впровадження додаткових курсів для дорослих.

За словами Карандєєв, після прийняття законопроєкту, імплементація закону вимагатиме тривалого перехідного періоду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна
NEWS
Продукти дорожчатимуть? Як змінилися ціни за місяць і чого чекати до кінця року
Продукти дорожчатимуть? Як змінилися ціни за місяць і чого чекати до кінця року
DAILY
Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей