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В Украине хотят повысить пенсии чернобыльцам: комитет поддержал законы

Украина, Пятница 29 января 2021 16:42
В Украине хотят повысить пенсии чернобыльцам: комитет поддержал законы
Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине хотят повысить пенсии чернобыльцам. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования поддержал законы соответствующие законопроекты №№4555-4555-1.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Эти проекты направлены на обеспечение выполнения решений Конституционного суда по восстановлению конституционных прав граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Документы возвращают чернобыльцам право на получение государственной пенсии, исчисленной из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

Это право распространяется на:

  • всех участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, в отношении которых установлена ​​причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой;
  • лиц, принимавших непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия и вследствие этого ставших лицами с инвалидностью.

"Комитет поддержал оба законопроекта и предложил комитету по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов самостоятельно определиться по поводу решения по этим законопроектам", - говорится в сообщении.

Напомним, правительство одобрило соответствующий проект закона на своем заседании в конце декабря 2020 года. Реализация закона потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины в размере 526,5 млн грн на 2021 год (для выплат в июле - декабре).

Как писало РБК-Украина, по данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 октября 2020 года, средний размер выплаты для 11,220 млн пенсионеров составил 3 410,6 гривны.

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