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В Україні хочуть перезапустити роботу індустріальних парків: що пропонує закон

Україна, Середа 03 лютого 2021 15:06
В Україні хочуть перезапустити роботу індустріальних парків: що пропонує закон
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні хочуть перезапустити роботу індустріальних парків. Кабінет міністрів підтримав у ході свого засідання відповідний законопроект.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"Уряд пропонує перезапустити роботу індустріальних парків в Україні, аби вони ефективно запрацювали. Ми схвалили законопроєкт, який пропонує законодавчо унормувати питання, коли індустріальні парки можуть отримати підтримку з місцевих бюджетів, від Державного фонду регіонального розвитку або в межах цільової субвенції", - зазначив глава уряду.

Він відзначив, що проблемою для індустріальних парків завжди було підключення до інженерних мереж, зокрема до електричних мереж. Закон визначає умови, за якими індустріальні парки будуть безоплатно підключати до відповідної інфраструктури.

"Розвиток індустріальних парків дасть можливість створювати тисячі нових робочих місць, сприятиме розвитку нашої промисловості та залученню додаткових іноземних інвестицій", - запевнив Шмигаль.

Нагадаємо, у вересні 2020 року в Києві презентували перший сервіс для іноземних інвесторів UkraineInvest Guide. Він містить цільові інвестиційні програми, спрямовані на розвиток туризму, гірничодобувної промисловості, індустріальних парків.

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