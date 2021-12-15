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В Украине хотят лишить права аренды военного имущества тех, кто имеет связи с РФ

Автор: Мария Кучерявец

Кабинет министров предложил изъять из числа возможных арендаторов военного имущества физических и юридических лиц, имеющих тесные личные или экономические связи с Россией (государством-агрессором). Соответствующий законопроект правительство сегодня согласовало во время заседания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram-канале.

"Не могут быть арендаторами военного имущества физические и юридические лица государства, признанной Верховной радой Украины государством-агрессором, и юридические лица и лица, конечным бенефициарным владельцем (контроллером) которых является резидент государства-агрессора", - говорится в законопроекте.

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