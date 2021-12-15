В Україні хочуть позбавити права оренди військового майна тих, хто має зв'язки з РФ

Кабінет міністрів запропонував вилучити з числа можливих орендарів військового майна фізичних та юридичних осіб, які мають тісні особисті чи економічні зв'язки з Росією (державою-агресором). Відповідний законопроект уряд сьогодні погодив під час засідання.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram-канале.
"Не можуть бути орендарями військового майна фізичні і юридичні особи держави, визнаною Верховною радою України держовою-агресором, та юридичні особи та особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), яких є резидент держави-агресора", - йдеться в законопроекті.