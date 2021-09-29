В Украине хотят изменить воинские звания в соответствии со стандартами НАТО: о каких идет речь
Фото: в Украине хотят изменить воинские звания в соответствии со стандартами НАТО (nangu.edu.ua)
Кабинет министров предложил изменить некоторые воинские звания в Украине. Их хотят видоизменить в соответствии со стандартами НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.
В частности, речь идет о специальных званиях младшего начальствующего состава службы гражданской защиты (СГЗ).
Таким образом правительство планирует изменить звание:
- младший сержант и сержант СГЗ на одно - сержант СГЗ;
- старший сержант СГЗ и старшина СГЗ - на мастер-сержанта СГЗ;
- прапорщика СГЗ и старшего прапорщика СГЗ - на главного мастер-сержанта СГЗ.
Такие предложения были внесены в законопроект по совершенствованию законодательства по вопросам прохождения службы гражданской защиты, который согласовал Кабмин.