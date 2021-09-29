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В Україні хочуть змінити військові звання відповідно до стандартів НАТО: про які йде мова

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Україна, Середа 29 вересня 2021 14:06
В Україні хочуть змінити військові звання відповідно до стандартів НАТО: про які йде мова Фото: в Україні хочуть змінити військові звання відповідно до стандартів НАТО (nangu.edu.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Кабінет міністрів запропонував змінити деякі військові звання в Україні. Їх хочуть видозмінити відповідно до стандартів НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Олексія Гончаренка.

Зокрема, мова йде про спеціальні звання молодшого начальницького складу служби цивільного захисту.

Таким чином уряд планує змінити такі звання:

  • молодший сержант і сержант СЦЗ на одне - сержант СЦЗ;
  • старшний сержант СЦЗ та старшина СЦЗ - на майстер-сержанта СЦЗ;
  • прапорщика СЦЗ та старшого прапорщика СЦЗ - на головного майстер-сержанта СЦЗ.

Такі пропозиції були внесені у законопроект щодо вдосконалення законодавства з питань проходження служби цивільного захисту, який погодив Кабмін.

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Кабінет Міністрів України НАТО
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