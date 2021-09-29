В Україні хочуть змінити військові звання відповідно до стандартів НАТО: про які йде мова
Фото: в Україні хочуть змінити військові звання відповідно до стандартів НАТО (nangu.edu.ua)
Кабінет міністрів запропонував змінити деякі військові звання в Україні. Їх хочуть видозмінити відповідно до стандартів НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Олексія Гончаренка.
Зокрема, мова йде про спеціальні звання молодшого начальницького складу служби цивільного захисту.
Таким чином уряд планує змінити такі звання:
- молодший сержант і сержант СЦЗ на одне - сержант СЦЗ;
- старшний сержант СЦЗ та старшина СЦЗ - на майстер-сержанта СЦЗ;
- прапорщика СЦЗ та старшого прапорщика СЦЗ - на головного майстер-сержанта СЦЗ.
Такі пропозиції були внесені у законопроект щодо вдосконалення законодавства з питань проходження служби цивільного захисту, який погодив Кабмін.