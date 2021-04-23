В Украине хотят изменить порядок досрочного прекращения полномочий мэра
В Украине хотят изменить порядок досрочного прекращения полномочий мэра. Верховной раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №5241.
Такую рекомендацию дал комитет по вопросам организации государственной власти.
Принятие этого документа должно упростить процесс назначения внеочередных выборов глав в случае досрочного прекращения их полномочий.
"Комитетом было принято решение рекомендовать Верховной раде проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о совершенствовании порядка досрочного прекращения полномочий сельского, поселкового, городского главы (рег. №5241) принять за основу и в целом", - сказано в сообщении.
Что предлагает закон
Документ создает альтернативный механизм сообщения ВРУ о досрочном прекращении полномочий сельского, поселкового, городского главы (если уполномоченный на выполнение обязанностей председателя не сделал это вовремя).
Меняется подход к определению момента досрочного прекращения полномочий председателя вместо принятия дополнительного решения местным советом.
Указано, что в случае обращения с личным заявлением в соответствующий совет о сложении лицом полномочий председателя - со дня объявления личного заявления на пленарном заседании совета, если оно проводится в течение двухнедельного срока со дня получения советом заявления.
В случае, если объявление заявления не состоялось или пленарное заседание не проводилось - в последний день двухнедельного срока со дня получения советом заявления.
В случае прекращения гражданства Украины полномочия главы прекращают с даты прекращения гражданства.
В случае признания его судом недееспособным, безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня, следующего за днем получения советом или его исполнительным комитетом копии решения суда без принятия решения совета.
"В случае смерти - со дня смерти, определенного в свидетельстве о смерти или в другом документе, удостоверяющем факт смерти лица, выданного компетентным органом иностранного государства", - говорится в пояснительной записке.
Закон изменяет и подход к определению момента, с которого будет отчисляться девяностодневный срок, в течение которого Рада должна будет назначить внеочередные выборы сельского, поселкового, городского главы, полномочия которого прекращены досрочно.
Предлагается, что 90 дней будет отсчитываться со дня получения ВР уведомления о таком прекращении, а не со дня прекращения полномочий. Ведь в случае начала отсчета этого срока в день прекращения полномочий председателя существует риск, что парламент может не назначить внеочередные выборы вовремя из-за отсутствия подтвержденной информации о таком прекращении.
Напомним, в середине марта в Раде планировали рассмотреть процедуру упрощения назначения мэрских выборов в случае смерти городского главы. Она предусматривает исключение необходимости голосования в местном совете для передачи документов в парламент.
Как писало РБК-Украина, ВРУ ранее для назначения новых выборов мэра Харькова не хватало ходатайства секретаря горсовета Игоря Терехова о назначении внеочередных выборов.