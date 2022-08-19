Фото: В Украине хотят изменить перечень тех, кто подлежит "бронированию" от мобилизации (Getty Images)

Правительство планирует детализировать перечень лиц, которых можно будет "забронировать" от призыва по мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства экономики Украины.

Правительство предлагает предусмотреть возможность бронирования для работников: органов государственной власти и местного самоуправления, если их работа необходима для обеспечения функционирования этих органов в военное время;

на предприятиях и в организациях, которым установлены мобилизационные задачи, если работники привлечены к их выполнению;

на предприятиях, которые изготавливают продукцию оборонного назначения для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Также законопроект предусматривает возможность лиц, не подлежащих призыву, добровольно пойти на службу. Это будет касаться: людей с инвалидностью;

временно непригодных к военной службе;

женщин и мужчин, на содержании которых находится от 3 детей;

родителей детей с инвалидностью;

забронированных работников. Такие изменения вступят в силу после рассмотрения и одобрения парламентариями.