В Украине хотят изменить перечень тех, кто подлежит "бронированию" от мобилизации
Фото: В Украине хотят изменить перечень тех, кто подлежит "бронированию" от мобилизации (Getty Images)
Правительство планирует детализировать перечень лиц, которых можно будет "забронировать" от призыва по мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства экономики Украины.
Правительство предлагает предусмотреть возможность бронирования для работников:
- органов государственной власти и местного самоуправления, если их работа необходима для обеспечения функционирования этих органов в военное время;
- на предприятиях и в организациях, которым установлены мобилизационные задачи, если работники привлечены к их выполнению;
- на предприятиях, которые изготавливают продукцию оборонного назначения для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Также законопроект предусматривает возможность лиц, не подлежащих призыву, добровольно пойти на службу. Это будет касаться:
- людей с инвалидностью;
- временно непригодных к военной службе;
- женщин и мужчин, на содержании которых находится от 3 детей;
- родителей детей с инвалидностью;
- забронированных работников.
Такие изменения вступят в силу после рассмотрения и одобрения парламентариями.
Напомним, что Верховной Раде Украины предлагают сделать воинский учет женщин добровольным.
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