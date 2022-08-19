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В Украине хотят изменить перечень тех, кто подлежит "бронированию" от мобилизации

Новина українською →
Украина, Пятница 19 августа 2022 21:59
В Украине хотят изменить перечень тех, кто подлежит "бронированию" от мобилизации Фото: В Украине хотят изменить перечень тех, кто подлежит "бронированию" от мобилизации (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство планирует детализировать перечень лиц, которых можно будет "забронировать" от призыва по мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства экономики Украины.

Правительство предлагает предусмотреть возможность бронирования для работников:

  • органов государственной власти и местного самоуправления, если их работа необходима для обеспечения функционирования этих органов в военное время;
  • на предприятиях и в организациях, которым установлены мобилизационные задачи, если работники привлечены к их выполнению;
  • на предприятиях, которые изготавливают продукцию оборонного назначения для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Также законопроект предусматривает возможность лиц, не подлежащих призыву, добровольно пойти на службу. Это будет касаться:

  • людей с инвалидностью;
  • временно непригодных к военной службе;
  • женщин и мужчин, на содержании которых находится от 3 детей;
  • родителей детей с инвалидностью;
  • забронированных работников.

Такие изменения вступят в силу после рассмотрения и одобрения парламентариями.

Напомним, что Верховной Раде Украины предлагают сделать воинский учет женщин добровольным.

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