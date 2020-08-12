В Украине хотят актуализировать данные о госгранице

Кабмин одобрил соответствующий проект закона на своем заседании
В Украине хотят актуализировать данные о государственной границе. Кабинет министров одобрил соответствующий проект закона на своем заседании.
Об этом сообщает правительственный портал.
В частности, КМУ поддержал проект закона "О внесении изменения в некоторые законы Украины о внесении в Государственный земельный кадастр сведений о государственной границе Украины".
Соответствующий закон предлагает:
Также предлагается установить принцип открытости сведений о госгранице и обеспечить бесплатный и свободный доступ к этим данным.
Напомним, 1 января вступил в силу закон, который позволит создать надлежащие условия для инженерно-технического обустройства госграницы прежде всего с РФ.
Как писало РБК-Украина, осенью 2019 года Кабмин предлагал усилить уголовную ответственность за контрабанду.